Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:09
Tekirdağ Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ militanlarının deşifresine yönelik çalışma kapsamında, bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen H.A.E. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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