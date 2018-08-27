Tekirdağ'da DAEŞ'e yönelik operasyon!
Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ militanlarının tespitine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda DAEŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:09
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ militanlarının deşifresine yönelik çalışma kapsamında, bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen H.A.E. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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