Tekirdağ'da çocuklara ait müstehcen içerik soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tekirdağ'da çocuklara ait müstehcen içerik soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Tekirdağ'da çocuklara ait müstehcen içeriklerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sanal devriye faaliyetleri kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi çerçevesinde çocuklara ait müstehcen içeriklerle ilgili çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Tutuklanan şüpheliler ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların korunması, dijital ortamda işlenen suçlarla etkin mücadele edilmesi ve suç teşkil eden faaliyetlerin önlenmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.