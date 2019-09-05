Tekirdağ'da bu yön levhasını görenler şaşıp kaldı

Malkara'nın Balabancık Mahallesi ile Elmalı Mahallesi arasındaki karayolu üzerinde bulunan bir yön levhasının direğine dün gece henüz kimliği belirlenmeyen kişilerce beyaz bir gelinlik bağlandı. Görenlerin ilgisini çeken gelinlik, haber verilen Balabancık Mahallesi Muhtarı Nejat Engin, gelenliği çıkarıp çöpe attı. Engin, "Bu olay zannediyorum şaka amaçlı ufak birkaç çocuk tarafından yapılmış. Oyun amaçlı olsa gerek ki yön tabelasına gelinlik bağlamışlar. Korkulacak bir durum yok. Tamamen şaka amaçlı zannediyoruz. Ben zaten gerekeni yaptım. Yön tabelasına bağlı olan o gelinliği oradan çıkardım. Ufak çocuk işine benziyor" dedi.