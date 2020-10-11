Tekirdağ'da bir yaya otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yünsa Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Çetin'e (36) yerinden söküldüğü için plakası öğrenilemeyen N.Y. kontrolündeki otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çetin'in cenazesi morga kaldırıldı.
Sürücü N.Y. ifadesine başvurulmak üzere polis Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.