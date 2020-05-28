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Tekirdağ'da bir kişinin silahla vurulmasıyla ilgili gözaltına alınanlar adli kontrolle serbest

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:11:56 -
Tekirdağ'da bir kişinin silahla vurulmasıyla ilgili gözaltına alınanlar adli kontrolle serbest

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şeyhsinan Mahallesi'nde Ahmet J'nin pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan N.P. ve kardeşi K.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında husumet bulunan iki grup Şeyhsinan Mahallesi'nde dün karşılaşmış, gruptakilerden birinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu saçmaların göğsüne ve bacağına isabet ettiği 17 yaşındaki Ahmet J. ağır yaralanmıştı.

Polis ekipleri olayla ilgili N.P. ve kardeşi K.P'yi saklandıkları apartmanın çatısında gözaltına almıştı. Ahmet J'nin silahla vurulması, çevredeki güvenlik kamerasına yansımıştı.


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