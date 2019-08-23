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Tekirdağ’da bin 500 yıllık Tevrat tesfiri ele geçirildi

Tekirdağ’da bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen (M.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:55
Tekirdağ’da bin 500 yıllık Tevrat tesfiri ele geçirildi

Tekirdağ’da bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen (M.S. 6. yy) 9x7 santimetre ebadında 17 sayfalık Tevrat tesfiri ele geçirildi.


Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ikamet eden Y.K. ve E.Ş. isimli şahısların tarihi eser niteliği taşıyan İbranice yazılı Tevrat tesfirini satmaya çalıştıkları haberinin alınması üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.


Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyonda tahmini bin 1500 yıllık olduğu değerlendirilen (M.S. 6.yy) 9x7 santimetre ebadında 17 sayfalık Tevrat tesfiri ele geçirilerek el konuldu. Şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınarak haklarında adli soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:55
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