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Tekirdağ'da bedava balık yoğunluğu!

Tekirdağ’da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92’nci yılı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında bedava balık ekmek dağıtımı izdihama sebep oldu.

01 Temmuz 2018 Pazar 19:59
Tekirdağ'da bedava balık yoğunluğu!

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92’nci yılı dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda bedava balık ekmek dağıtıldı. Balık ekmeğin dağıtılacağını duyan vatandaşlar saatler öncesinden sıraya girdi. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Balıkçı İskelesi’nde bulunan eski limanda gerçekleştirilen program kapsamında pişirilen balıklar dağıtıldı. 

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Uzun kuyrukların yaşandığı balık sırasında, vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşanırken, pişirdikleri balıkları dağıtan görevliler de zor anlar yaşadı. 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 19:59
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