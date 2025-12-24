Tekirdağ’da baraj alarmı: Naip Barajı’ndan içme suyu alımı durduruldu

Yaz mevsiminin beklenenden daha kurak geçmesi ve kent genelinde artan su tüketimi, Tekirdağ’daki Naip Barajı’nda su seviyesinin hızla düşmesine neden oldu. Barajda, ölü hacimden sağlanan içme suyunun da tükenmesi üzerine içme amaçlı su alımı geçici olarak durduruldu.

Su seviyesi kritik eşikte

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Naip Barajı’nda aşırı kuraklık ve su yetersizliği nedeniyle su seviyesinin kritik sınırın altına indi. Açıklamada, bu durumun özellikle yüksek kesimlerde yer alan bazı mahallelerde basınç düşüklüğüne yol açtığı ve kısa süreli su kesintilerinin yaşandığı ifade edildi.

Ekipler sahada, vatandaşlara tasarruf çağrısı

TESKİ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sahada aralıksız çalıştığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TESKİ ekiplerimiz, su arzını en kısa sürede stabilize etmek ve alternatif hatlar üzerinden besleme sağlamak amacıyla 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan suyu tasarruflu kullanmaları önemle rica olunur. Sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

Yetkililer, mevcut su kaynaklarının korunması ve kesintilerin önüne geçilmesi için tasarrufun hayati önem taşıdığına dikkat çekti.