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Tekirdağ’da askıda su faturası uygulaması

TESKİ Genel Müdürlüğünce korona virüs salgını sürecinde zor günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşılması amacıyla askıda fatura uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:28:56 -
Tekirdağ’da askıda su faturası uygulaması

TESKİ Genel Müdürlüğünce korona virüs salgını sürecinde zor günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşılması amacıyla askıda fatura uygulaması başlatıldı.


TESKİ Genel Müdürlüğü İnternet sitesinde yapılan duyuruda “TESKİ Faturasını ödeyemeyen vatandaşlarımızın yerine siz ödeyin. Hayat devam etsin’ sloganıyla askıda fatura uygulaması başlatıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Birlik içerisinde hareket ettiği zaman tüm zorlukların üstesinden gelebilen bir milletiz. Bu zor günleri de birlikte mücadele ederek aşacağız. İnanç, örf ve geleneklerimizde bir elin verdiğini öbür elin görmeyeceği şekilde yardım etme anlayışı var. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlayıştan hareketle, “Askıda Fatura” uygulamamızı başlattık.Ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın faturaları bu sisteme yüklenecek ve ödemeleri hayırsever vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek. Toplumsal dayanışmayı arttırarak sağlıklı ve mutlu yarınlara hep beraber yürüyebilmek için imkânı olan vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. İhtiyaç sahiplerine destek olacak tüm hayırseverlere şimdiden teşekkür ediyorum. Özlem duyduğumuz sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel ve güneşli günleri hep beraber göreceğimize olan inancımla tüm halkımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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