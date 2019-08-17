Tekirdağ'da 75 düzensiz göçmen yakalandı Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 ve D-110 kara yollarındaki yol kontrol noktasında düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 3 araçta yapılan aramalarda, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 75 düzensiz göçmeni ele geçirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı ise, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.