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Tekirdağ’da 5. Uluslararası Yelken Yarışları başladı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 5.

06 Eylül 2019 Cuma 09:38
Tekirdağ’da 5. Uluslararası Yelken Yarışları başladı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası Yelken Yarışları başladı.


Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası Yelken Yarışları başladı.


5. Uluslararası Optimist Kupası kapsamında bu yıl 9 ülkeden, 32 spor kulübü ile 186 sporcu, Marmara Denizi’nin Süleymanpaşa kıyısında mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:38
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