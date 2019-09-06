Tekirdağ’da 5. Uluslararası Yelken Yarışları başladı Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 5.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası Yelken Yarışları başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası Yelken Yarışları başladı.

5. Uluslararası Optimist Kupası kapsamında bu yıl 9 ülkeden, 32 spor kulübü ile 186 sporcu, Marmara Denizi’nin Süleymanpaşa kıyısında mücadele edecek.

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