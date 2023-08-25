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Tarım Tekirdağ’da 40 bin ton üzüm rekoltesi hedefi
Tarım

Tekirdağ’da 40 bin ton üzüm rekoltesi hedefi

Yeniakit Publisher
2023-08-25 16:01:00 -
Tekirdağ’da 40 bin ton üzüm rekoltesi hedefi

Tekirdağ’da bağcılık yapılan 37 bin dekar alanda 40 bin ton üzüm rekoltesi hedefleniyor.

İlde tadı ve aromasıyla benzerlerinden ayrılan cabernet, merlot, cinsaut, semilyon, cardinal, alphonse ile yapıncak cinsi üzümlerinin hasadı sürüyor.

Kasalar doluyor

Sabah erkenden bağlara giden üreticiler özenle hasat ettikleri üzümleri kasalara dolduruyor, satış için hazır hale getiriyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, il genelinde üzüm hasadının devam ettiğini belirtti. Öcal, yaklaşık 40 bin ton rekolte beklendiğini söyledi. Öcal, Tekirdağ’ın üzümleriyle öne çıktığını ifade etti.

Verim artacak

Üretici Salih Can Dinçer de 35 dekarda 7 üzüm çeşidi ürettiğini, bir kökten ortalama 12 kilogram verim aldığını anlattı.
Bu yıl ciddi kuraklık yaşandığını ancak zamanında bakım yaptığı bağlarından iyi rekolte beklediğini dile getiren Dinçer, “Gerekli bakımları zamanında yaptığımız için geçen sene aldığımız 8 ton üzümü bu sene 10 tona kadar çıkarmayı planlıyoruz” dedi.
Dinçer, kasıma kadar sürecek hasat döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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