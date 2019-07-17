Tekirdağ’da 4 DEAŞ zanlısı yakalandı Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde DEAŞ bağlantılı şüphelilerin saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler belirledikleri adreslere düzenlediği operasyonda K.A, G.M, S.S. ve M.A'yı gözaltına aldı. Zanlıların bulunduğu evlerde ele geçirilen cep telefonu, tablet, bilgisayar incelenmeye alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.