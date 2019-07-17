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Tekirdağ’da 4 DEAŞ zanlısı yakalandı

Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:55
Tekirdağ’da 4 DEAŞ zanlısı yakalandı

Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 

Tekirdağ Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde DEAŞ bağlantılı şüphelilerin saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler belirledikleri adreslere düzenlediği operasyonda K.A, G.M, S.S. ve M.A'yı gözaltına aldı. 

Zanlıların bulunduğu evlerde ele geçirilen cep telefonu, tablet, bilgisayar incelenmeye alındı.  

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:55
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