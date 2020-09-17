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Aktüel Tekirdağ'da 3 camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Aktüel

Tekirdağ'da 3 camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Hırsızlık, camilerin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:22:27 -
Tekirdağ'da 3 camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe merkezindeki 3 camiden hırsızlık yapılması üzerine harekete geçen Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki ve camilerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, eşkalini belirledikleri zanlı Ömer. E'yi Camiatik Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının cezaevi firarisi olduğu ve 5 suçtan arandığı belirlendi.

Bu arada camilerde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Camiatik Mahallesi'ndeki Cumhuriyet, Hacı Salih ve Gazi Süleymanpaşa camilerine giren zanlı, camilerde bulunan laptop, monitör, projeksiyon cihazı, kamera kayıt cihazı ile cami girişinde bulunan sadaka kutusu ve içindeki bir miktar bozuk parayı çalmıştı.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.









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