Tekirdağ'da 25 kaçak göçmen yakalandı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri,Kazımdirik Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları belirlenen Filistin, Suriye, Yemen, Lübnan, Mısır ve Bangladeş uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Sürücü G.R. gözaltına alındı.

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