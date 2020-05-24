Tekirdağ ve Edirne'de büyük olaylar! Polis yaralandı, gözaltılar var

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinin önüne müzik sistemi kurup, alkol alan grup, polisle tartıştı. Yaşanan arbedede 1 polis memuru başına aldığı darbeyle yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Edirne’nin Keşan ilçesinde de site bahçesine kurdukları masada alkol alan bir gruba müdahale etmek isteyen polisle vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy'ün Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kaplan Sokak'ta sokağa çıkma yasağına rağmen müzik yayını yapılarak çevreye rahatsızlık verildiği ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mahalleye giden polis ekipleri, müzik yayınının kesilmesi yönünde uyarıda bulundu. Evlerinin önüne kurdukları sistemle müzik yayını yaparak alkol alan grup, polisin uyarısını dikkate almayınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yaşanan arbedede polis biber gazı kullanırken, başına darbe alan polis memuru A.Ş., yaralandı. Olay üzerine bölgeye takviye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı polis memurunu ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polisin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Polis ekipleri, arbedeyi önleyerek, memura karşı koyan ve müzik yayını yaptığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Edirne'de arbede

Edirne’nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen site bahçesine kurdukları masada alkol alan bir gruba müdahale etmek isteyen polisle vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki 700 Evler Konutları’nda meydana geldi. Bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen konutların bahçesine kurdukları masada alkol almaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkol alanları uyararak, ceza yazmak isteyen polislerle vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Bu sırada tartışmayı duyarak evlerinden çıkan komşularla kendilerini uyaran polisler arasında arbede yaşandı. Polis, yaşanan arbedeyi biber gazı kullanarak sonlandırdı. Çıkan arbede sırasında kaçan alkollü şüphelilerden 1’i yakalanarak, gözaltına alındı.