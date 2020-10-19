Tekirdağ Şehir Hastanesi yakında kapılarını açıyor

1 milyar 500 milyon lira yatırımla hayata geçirilecek 486 yataklı hastanede modern tanı ve tedavi yöntemleri uygulanacak. Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin yapımını üstlenen Akfen İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, projenin sözleşmede taahhüt edildiği gibi 24 ayda tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak aşamaya geldiğini belirtti. Akın, Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin bölgenin en büyük ve en modern hastanesi olacağını kaydetti. Akın, “Eskiden kanser hastaları tedavi görmek için birden fazla hastaneye giderdi. Tekirdağ Şehir Hastanemiz, bu sıkıntıyı ortadan kaldırıyor. Hasta almaya da başlıyoruz. 13 Kasım’da, Tekirdağ’ın Kurtuluş Günü’nde ise hastanenin resmi açılışını yapmayı planlıyoruz” açıklamalarında bulundu.