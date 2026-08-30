Tekirdağ sanayisinde yangın: İtfaiye kapıyı kırarak müdahale etti!
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Eski Sanayi Sitesi’nde faaliyet göstermeyen bir cila ve boya atölyesinde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, atölyede dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak dükkana girdi. İçeride başlayan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.