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Ekonomi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 memur alımı yapacak
Ekonomi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 memur alımı yapacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bünyesinde, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 100 memur alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 15:56:00 -
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 100 memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

14.06.2021 tarihinden 18.06.2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile  birlikte,  sağlık  personeli  gözetiminde  boy  ve  kilo  ölçümü  yapmak  üzere  Yüzüncü  Yıl Mahallesi  İtfaiye  Sokak  No:  1  Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ  adresindeki  Tekirdağ  Büyükşehir Belediyesi  İtfaiye  Dairesi  Başkanlığı  içinde  bulunan  başvuru  masasına  şahsen  müracaat  ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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