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Biyografi Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu kimdir? Ülkü Uslu nereli?
Biyografi

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu kimdir? Ülkü Uslu nereli?

CHP ve Kemalistleri sömürerek cebini dolduran Sözcü Gazetesi, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu’nun makam odasına astığı ‘Atatürk’ portresine bile tahammül edemedi. Mustafa Kemal üzerinden kasalarını dolduran solak medyanın Sözcü’sü ‘Atatürk resminin üstüne spor perde koydu” haberi üzerinden Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu’yu hedef gösterdi. Peki Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu kimdir? Ülkü Uslu nereli? Ülkü Uslu hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 15:39:00 - 2021-02-09 15:51:11
Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu kimdir? Ülkü Uslu nereli?

Türkiye düşmanlarının sözcülüğüne her daim soyunan Sözcü’nün başörtüsü düşmanlığı bir kez daha depreşti. Yaptığı haberlerle ve yayınladığı kitaplarla kemalistleri iliklerine kadar sömüren Sözcü, yaptığı yalan haber ve sergilediği algı operasyonu ile kendi gibi olmayanları karalamakta pek de mahir. Yalan ve çarpıtma habercilikte çığır açan Sözcü, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu’nun odasına astığı ‘Atatürk’ portresi üzerinden başörtü düşmanlığı yapmaya kalkıştı. Peki Sözcü’nün hedefindeki isim olan Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu kimdir, nerelidir?

Ülkü Uslu kimdir?

Ülkü Uslu  1969 yılında Kırklareli/Vize'de dünyaya geldi. Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ilk, orta ve lise tahsilini Kocaeli’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü lisans eğitiminin ardından, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Memuriyetine 1991 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda Yönetim Memuru olarak başladı. Uzun yıllar Kurumun Kocaeli yurtlarında görev yaptıktan sonra 2013 yılında İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı görevine; 2015 yılında da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı bulunan Kurumun il teşkilatlanmasına binaen Tekirdağ İl Müdürü olarak atandı. Ülkü Uslu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yeni yapılanması kapsamında, 2019 yılı başında Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı. Hâlihazırda bu görevi yürütmekte iken 27 Mart 2019 tarihi itibariyle Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır.

İş hayatı yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif görev alan Ülkü Uslu’nun 2007-2015 yılları arasında çeşitli internet gazetelerinde ve kültür-sanat sitelerinde kadın, aile, gençlik ve sosyal yaşam üzerine deneme türünde haftalık köşe yazıları ve aylık Türk Edebiyatı Dergisinde çeşitli türde yazıları yayımlandı. Kültür-sanat ve edebiyat derneklerinin düzenlediği edebiyat yarışmalarında hikâye, deneme ve anı türlerinde pek çok birincilik ve ikincilik dereceleri aldı.  2014-2017 yılları arasında aylık TRT Çocuk Dergisi’nde “Kösteban” karakterinin ve 2015-2016 yıllarında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yayımlanan Sevgi Bir Kuş Dergisindeki “Kadim Dede” sayfa metinlerini hazırladı. İngilizce bilen Ülkü Uslu evli ve iki kız annesidir.

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