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Tekfur Sarayı nerde? Tekfur Sarayı’na nasıl gidilir?

Bizans İmparatorluğu’nun son dönemlerinde kullanılan, Eğrikapı-Ayvansaray arasındaki Blakhernai Sarayı’ndan günümüze kalan tek yapı olan Tekfur Sarayı, çini eserler ile cam ve çömlek eserlerin de sergileneceği bir müze haline getirilecek.

09 Haziran 2019 Pazar 09:39
Tekfur Sarayı nerde? Tekfur Sarayı’na nasıl gidilir?

Bizans İmparatorluğu’nun son dönemlerinde kullanılan, Eğrikapı-Ayvansaray arasındaki Blakhernai Sarayı’ndan günümüze kalan tek yapı olan Tekfur Sarayı, çini eserler ile cam ve çömlek eserlerin de sergileneceği bir müze haline getirilecek. Edirnekapı’da kara surlarına bitişik olarak inşa edilen Tekfur Sarayı Çini Müzesi, önümüzdeki günlerde açılacak.

Tekfur Sarayı nerde? 

Bizans imparatorları tarafından 12’nci yüzyıldan itibaren kullanıldığı bilinen Blakhernai Sarayı kompleksinin günümüze kadar ayakta kalan, en güneyde ve yüksekteki parçasını oluşturuyor. Eski bir sur duvarı ile Theodosius Surları arasına inşa edilmiş üç katlı Tekfur Sarayı’nın hangi tarihte ve kimin tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmiyor. 16’ncı yüzyıla ait Piri Reis’in İstanbul resminde üzeri çift meyilli çatı ile örtülü, bitişiğinde bulunan burç üzerindeki balkonu ve bunu koruyan sundurması ile gösterilmiş. Yine 16’ncı yüzyılda İstanbul’a gelen Melchior Lorichs’in İstanbul panoramasında da bina sağlam ve üzeri çift meyilli çatı ile örtülü olarak görülüyor. Tekfur Sarayının bir dönem sultanın hayvanlarını barındırmak için kullanıldığı biliniyor. 1718-1719 yılında İstanbul’da çini yaptırılması kararlaştırıldığında Tekfur Sarayı avlusunda çini imalathanesi kurulmuş. Burada yapılan çiniler ‘Tekfur Sarayı Çinileri’ olarak adlandırılmış. 19’uncu yüzyılın başlarında ise burada bir de yişehane açılmıştır. 1864 yılında çevredeki evlerde çıkan yangında sarayın önemli birimleri, mermer yapı taşları ile iç donanımı ve güneydoğu köşesindeki balkon büyük zarar görmüş.

20’nci yüzyılın başında harabe halinde olan yapının yıkılmasını önlemek için avlu cephesini taşıyan sütunlar demirden dikmelerle desteklenmiş, 1955-1970 yılları arasındaki onarımda bu demirlerin yerine mermer sütunlar konulmuş.

 

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 09:39
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Tekfur Sarayı nerde?
  4. Tekfur Sarayı’na nasıl gidilir?

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