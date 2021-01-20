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Aktüel Tekfur nedir, ne anlama gelir?
Aktüel

Tekfur nedir, ne anlama gelir?

Dizi ve sinema projelerinin üzerine tekfur sözcüğünün anlamı bir kez daha gündeme oturdu. ATV'nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman'da sık sık tekfur sözcüğü ve tarihteki yeri merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, tekfur nedir? Osmanlıca'da ne anlama gelir? Kelimenin kökeni nedir?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 22:47:00 -
Tekfur nedir, ne anlama gelir?

Dizi ve sinema projelerinin üzerine tekfur sözcüğünün anlamı bir kez daha gündeme oturdu. Bizans İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından tamamen tarihe gömülen tekfurlar, Türk akınlarından korunup, istiklallerini korumak için Türklere çok miktarda vergi vermekteydiler. Peki, tekfur nedir? Bizans İmparatorluğu döneminde tekfur ne anlama gelir?

Tekfur nedir?

Tekfur sözcüğü, Bizans İmparatorluğu zamanında vali düzeyinde olan yöneticilerle Anadolu ve Rumeli'deki Hıristiyan beylerine verilen genel isim olarak geçmektedir.

Tekfur Ermeniceden alıntı bir sözcüktür. Osmanlı Türkçesinde Hıristiyan hükümdarlara verilen bir isimdir. Aslı Takavor, anlamı ise "taç taşıyan" olarak geçer. Bizans İmparatorluğu'nda merkez dışındaki şehirlerin müstakil valilerine Tekfur denilmekteydi. Bunların idari ve askeri vazifeleri bulunurdu. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında Tekfurlarla çok sıkı münasebet sağlandı. Tekfurlar Türk akınlarından korunup, istiklallerini korumak için Türklere çok miktarda vergi vermekteydiler.

Tekfurların bazıları durumlarını koruyabilmek için Türk kumandan ve beyleriyle akraba olma yollarını aradılar. Dolayısıyla ekserisi kızlarını Türk kumandan veya oğullarına gelin vermişlerdir. Bu tekfurların içinden Müslüman olanlar da vardır. Bunlardan Harmankaya Tekfuru Köse Mihal en bilinenler arasındadır. Harmankaya Tekfuru Köse Mihal, Osmanlı Devleti’ne ve İslamiyet’e hizmetlerde bulunan meşhur bir isimdir.

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