Tekfir ne demek? Tekfir etmek nedir?
Zaman zaman bazı konular dolayısıyla veya İslami ilimler kitaplarında karşılaştığımız “Tekfir”in ne demek olduğu merak ediliyor. Peki tekfir ne demek? Tekfir etmek nedir? İşte detaylar…
Küfr, sözlükte “Örtmek, gizlemek” anlamlarına geliyor. Küfr sözünden türemiş olan tekfir de “Küfre nispet etmek, Müslüman diye bilinen şahsa kafir demek.” manasındadır. Kur’an-ı Kerîm’de yer alan dini esasları açıkça inkar eden kişi tekfir edilir yani kafir olduğuna hükmedilir. Kendisine İslâm dini ulaştığı halde inkar eden ateist, hristiyan, yahudi gibi kişiler de tekfir edilir.
Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat alimleri tekfir etmekten mümkün olduğunca kaçınmış ve ehl-i kıble olan kimselerin tekfir edilmemesi görüşünü kabul etmişlerdir. Açıkça küfrünü belli etmeyen kimseleri tekfir etmenin sakıncalı olduğunu yazmışlardır.