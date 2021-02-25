Tekfir ne demek? Tekfir etmek nedir?

Küfr, sözlükte “Örtmek, gizlemek” anlamlarına geliyor. Küfr sözünden türemiş olan tekfir de “Küfre nispet etmek, Müslüman diye bilinen şahsa kafir demek.” manasındadır. Kur’an-ı Kerîm’de yer alan dini esasları açıkça inkar eden kişi tekfir edilir yani kafir olduğuna hükmedilir. Kendisine İslâm dini ulaştığı halde inkar eden ateist, hristiyan, yahudi gibi kişiler de tekfir edilir.

Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat alimleri tekfir etmekten mümkün olduğunca kaçınmış ve ehl-i kıble olan kimselerin tekfir edilmemesi görüşünü kabul etmişlerdir. Açıkça küfrünü belli etmeyen kimseleri tekfir etmenin sakıncalı olduğunu yazmışlardır.