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Ekonomi Tekfen iştiraki Gate, Kazakistan'da ara verilen projeye yeniden başladı
Ekonomi

Tekfen iştiraki Gate, Kazakistan'da ara verilen projeye yeniden başladı

Gate İnşaat'ın Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle ara verilen petrol sahası işi 116 milyon dolar artışla 622 milyon dolara yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:37:47 -
Tekfen iştiraki Gate, Kazakistan'da ara verilen projeye yeniden başladı

İSTANBUL (AA) - Tekfen Holding, bağlı ortaklıklardan Gate İnşaat'ın Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle ara verilen petrol sahası işinin yeniden başladığını ve projenin toplam bedelinin 622 milyon dolara yükseldiğini duyurdu.

Tekfen Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirkete bağlı ortaklıklardan Gate İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin üstlendiği Kazakistan'daki "Kuyubaşı Basınç Yönetim-İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montaj İşleri" projesinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında işveren idare tarafından geçici olarak durdurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Projenin kapsamına yönelik bir süredir müzakere edilen iş artışları işveren idare tarafından onaylanmıştır. Buna göre, yayınlanan iş emri uyarınca söz konusu projenin toplam bedeli yaklaşık 116 milyon dolar artışla 622 milyon dolara ulaşmıştır. Projede, hız ve yoğunluğu kontrollü olarak artırılacak şekilde, saha çalışmalarına başlanmıştır." denildi.

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