Tekfen Holding'e "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu" ödülü

İSTANBUL (AA) - Tekfen Holding, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Türkiye Kadın Direktörler Konferansı kapsamında "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu" ödülüne layık görüldü.

Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nca Türkiye Kadın Direktörler Konferansı'nın 6'ncısı gerçekleştirildi. Konferans kapsamında, "Türkiye'de Yönetim Kurullarında Kadın 2018 Raporu" sunuldu.

Rapora göre, borsada işlem gören 403 şirket arasında yapılan araştırmada, Tekfen Holding, yönetim kurulundaki kadın oranı sıralamasında üçüncü sırada yer aldı ve "Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, toplumsal cinsiyet dengesinin iyileştirilmesini önemsediklerini belirterek, "Tekfen'in faaliyet alanları olan altyapı ve sanayi müteahhitliği ile tarımsal sanayide, işin yapısı gereği kadın istihdam oranları diğer sektörlere oranla düşük. Buna rağmen grupta, kayda değer sayıda kadın istihdam ediliyor. Mühendislik alanlarında da kadınlar önemli sorumluluklar üstleniyor." ifadelerini kullandı.

11 üyenin bulunduğu Tekfen Holding Yönetim Kurulu'nda, 3'ü bağımsız olmak üzere 4 kadın üye bulunuyor.



