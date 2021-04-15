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Gündem Tekerlekli sandalyede dilenirken yakalandı, üzerinden 380 lira çıktı
Gündem

Tekerlekli sandalyede dilenirken yakalandı, üzerinden 380 lira çıktı

Kayseri'de fiziksel engelli gibi davranarak dilencilik yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu Abdullah C. (25), zabıta tarafından yakalandı. Abdullah C.'nin üzerinden 380 TL çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 18:00:00 -
Tekerlekli sandalyede dilenirken yakalandı, üzerinden 380 lira çıktı

Kentte zabıta ekipleri, ramazan ayında vatandaşların dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, tekerlekli sandalyeye oturan Afganistan uyruklu Abdullah C.'nin, fiziksel engelli taklidi yaparak insanlardan para istediğini tespit etti. Yakalanan Abdullah C.'nin üzerinden 380 TL çıktı. Abdullah C., İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

 

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