Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası - Polonya'da yarın başlayacak organizasyonda Türkiye'yi Elke Lale van Achterberg, Hakan Akkaya ve Gündem Emine İntepe temsil edecek

ANKARA (AA) - Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası, yarın Polonya'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek organizasyona 33 ülkeden 200'den fazla sporcu katılacak. Kupada Türkiye'yi Elke Lale van Achterberg, Hakan Akkaya ve Gündem Emine İntepe temsil edecek.

Kadınlarda Elke Lale epe ve flöre, Gündem İntepe flöre kategorisinde sahne alacak. Hakan Akkaya ise erkekler epe ve flörede mücadele edecek. Uluslararası Tekerlekli Sandalye ve Ampute Spor Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon 15 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.



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