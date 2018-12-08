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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

- Galatasaray: 68 - Beşiktaş RMK Marine: 65

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:31
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi


İSTANBUL (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş RMK Marine'yi 68-65 yendi.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlı ekip ise ilk yenilgisini yaşadı.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğinde 5. dakikayı 9-5 üstün geçen Galatasaray karşısında oyunu dengeleyen Beşiktaş RMK Marine, Cem Gezinci ve Uğur Toprak'ın boyalı alandan ürettiği sayılarla ilk çeyreği 14-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Beşiktaş RMK Marine, 13. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 14-20. Savunmasını sertleştiren Galatasaray, Bulut Kodal'ın pota altından kaydettiği sayılarla 19. dakikada öne (25-24) geçse de siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 26-25 önde gitti.

Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği ikinci yarıda boyalı alanı iyi savunan Galatasaray, pota altından arka arkaya bulduğu basketlerle final periyoduna 50-46 önde girdi.

Son çeyreğe etkili başlayan ve 35. dakikada farkı 7 sayıya (59-52) taşıyan Galatasaray, Mehmet Türk ve Özgür Gürbulak'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 68-65 galip ayrıldı.



Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:31
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş RMK Marine
  3. Galatasaray
  4. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

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