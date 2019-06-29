Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası başlıyor - Türkiye, Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyondaki ilk maçında yarın Almanya ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak. Paralimpik Oyunları'na kota veren şampiyona, Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye ve ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Almanya, Fransa, Büyük Britanya ve İspanya yer alacak. Mücadeleler sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanacak. Türkiye, şampiyonadaki ilk maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonda mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın müsabaka programı (TSİ) şöyle: Yarın: 19.30 Almanya-Türkiye 1 Temmuz Pazartesi: 17.15 Türkiye-Hollanda 2 Temmuz Salı: 15.00 Fransa-Türkiye 3 Temmuz Çarşamba: 15.00 Türkiye-Büyük Britanya 4 Temmuz Perşembe: 17.15 Türkiye-İspanya

- Kadro

Milli takımın 12 kişilik kadrosu şöyle: Seda Kınalı, Mine Ercan, Asiye Emuce, Latife Selin Şahin, Havva Selvihan Gür, Ebru Gökşen, Büşra Ünal, Naciye Çakır, Rabia Akyürek, Ebru Çam, Hatice Atay, Meryem Tan.



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