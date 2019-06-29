0553 313 94 23

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası başlıyor

- Türkiye, Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyondaki ilk maçında yarın Almanya ile karşılaşacak

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:13
Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası başlıyor


İSTANBUL (AA) - 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak.

Paralimpik Oyunları'na kota veren şampiyona, Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye ve ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Almanya, Fransa, Büyük Britanya ve İspanya yer alacak.

Mücadeleler sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye, şampiyonadaki ilk maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın müsabaka programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.30 Almanya-Türkiye

1 Temmuz Pazartesi:

17.15 Türkiye-Hollanda

2 Temmuz Salı:

15.00 Fransa-Türkiye

3 Temmuz Çarşamba:

15.00 Türkiye-Büyük Britanya

4 Temmuz Perşembe:

17.15 Türkiye-İspanya


- Kadro


Milli takımın 12 kişilik kadrosu şöyle:

Seda Kınalı, Mine Ercan, Asiye Emuce, Latife Selin Şahin, Havva Selvihan Gür, Ebru Gökşen, Büşra Ünal, Naciye Çakır, Rabia Akyürek, Ebru Çam, Hatice Atay, Meryem Tan.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:13
  1. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
  2. Avrupa Şampiyonası
  3. Basketbol
  4. Hollanda
  5. Rotterdam
  6. Tekerlekli sandalye basketbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel haber) Gökhan Kocakaya: “Gazi Koşusu’nu kazanmayı çok istiyoruz”
    1. (Özel haber) Gökhan Kocakaya: “Gazi..
    2. Kapadokya’da turistler sevgi duvarı..
    3. Doğu'da 5 ilde yağış bekleniyor
    4. (Özel) 50 yıllık gizli formül..
    5. Eniştelerini 50 liralık borç için..
    6. Sahili yayalaştırma projesine UKOME..
    7. “Gönülleri makam yapmaya geldik”
    8. Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus..
    9. UEFA Avrupa 21 Yaş Altı..
    10. Arnavutköy’de villayı sahte alkol..
    11. 93. Gazi Koşusu’nda heyecan yarın
    12. (Özel) Bursa’da bir ilk..
    13. Soğanın iyi geldiği 5 hastalık
    14. İslam âlimi Şeyh Said anılıyor
    15. (Özel) E-5’te yaralı yavru kediyi..
    16. Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump..
    17. İki polisi şehit eden teröristlere..
    18. Öğrenci ve veliler unutulan sokak..
    19. Sağlık Bakanlığı alımları son dakika..
    20. Düzce’de ihracat arttı, ithalat azaldı
    21. Denizlispor eski Başkanı Ali İpek..
    22. LGS birincilerine ödül yağıyor
    23. Balıkesirlilerin tercihi yerli film
    24. Doğal yağların bebeklere etkisi |..
    25. İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 1..
    26. Yargıtay'dan emsal karar! İptal..
    27. Görme engelli öğrencilere göz olacak
    28. Çiğli’de muhtarlar zirvesi
    29. LGS’ye imam hatip damgası
    30. (Özel) Kaza yapan sürücünün kaçtığı o..
    AK Partili Metiner’den MYK tepkisi: O bilgileri kim sızdırmışsa namerttir!
    AK Partili Metiner’den MYK tepkisi: O bilgileri kim sızdırmışsa namerttir!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...