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Gündem Teker teker örnekler verildi! Mehmet Ali Kayacı’ya tokat gibi sözler
Gündem

Teker teker örnekler verildi! Mehmet Ali Kayacı’ya tokat gibi sözler

Yeniakit Publisher
2023-04-14 15:43:00 -

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, zamanında FETÖ'cü Hakan Şükür'ü cilalayan TV5 sunucusu Mehmet Ali Kayacı'nın, geçtiğimiz günlerde İmdat Kaya hoca efendiye yaptığı edepsizliğe tepki gösterdi.

Saadet Partisi'nin kanalı TV5'te, 12 Eylül öncesindeki vaazlarıyla Müslümanların sesi olan İmdat Kaya hoca efendiye büyük ahlaksızlık yapıldı. Saadet Partili program sunucusu Mehmet Ali Kayacı, İmdat Kaya hoca efendiye, Erdoğan'ı eleştirmediği gerekçesiyle edepsizce yüklendi, ayrıca aslı astarı olmayan ifadelerle Erdoğan'ı hedef aldı. Büyük tepki çeken sözler Akit TV'de de masaya yatırıldı.

Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi: 

Nasıl hutbe verdiğini dinleyenler iyi bilirler. Karşısındakini sokağa çıkamaz hale getirir İmdat hoca istese. Ama o gün Ramazan'ın da getirdiği havayla, Müslümanlar arasındaki kardeşliğin sekteye uğramaması için bir nezaket göstermiş İmdat Kaya hoca. Çankaya için söylediklerini, Süleyman Demirel için söylediklerini tekrarlasam, tekbirle genelev açan ahlaksızlarla ilgili söylediklerini... En zor dönemde... İmam hatipteyken Cuma namazı için öğle tatilinde İmdat Kaya hocanın camiine gidiyoruz. Hoca o karşısındakine bir cevap verse, hakkını vermiş olur. Ben ona İmdat Kaya hoca kadar cevap veremem ama sadece birkaç soru sorayım kendisine.

Mehmet Ali Kayacı diyor ya, "Irak'a Amerikan askeri için izin verdi ya Tayyip Erdoğan, milyonlarca asker öldü." Yalancısın, sahtekarsın, Türkiye o tezkereye hayır dedi. Ki o dönemde Tayyip Erdoğan başbakan değil, Abdullah Gül başbakan. Tayyip Erdoğan milletvekili bile değil. Siyasi yasaklı.

Böyle bir Türkiye'de bu riyakar adam diyor ki, Erdoğan izin verdi milyonlarca Müslüman öldü, peki Afganistan'a da Tayyip Erdoğan mı izin verdi ki 1 milyon Müslüman öldü ahlaksız adam! Eğer ABD'ye her izni Türkiye veriyorsa, de ki şu şu şu adamlar izin verdi. Amerika Suriye'de de öldürüyor. Ahmet Davutoğlu nerede? Şu an nerede? Millet İttifakı'nın içinde değil mi? Karamollaoğlu ile yan yana oturmuyorlar mı? Davutoğlu için aynı lafları söylüyor musun? 2010'da Amerika'nın dolduruşuna gelip Suriye'de uyguladığımız politikada Tayyip Erdoğan da kusurludur, Davutoğlu da kusurludur, diyebiliyor musun? Diyemiyor musun? Diyemiyorsun. Riyakarsın. Müslümanları gözetiyormuş gibi görünüyorsun ama gözetmiyorsun.
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