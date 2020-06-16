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Yerel

Tekelioğlu Caddesi’nin bir bölümü trafiğe kapanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün yağmursuyu çalışmaları kapsamında Tekelioğlu Caddesi güney aksının 1943 Sokak ile 1963 Sokak arasında kalan kısmı 18 Haziran-22 Haziran tarihleri arasında trafiğe kapatılacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:30:31 -
Tekelioğlu Caddesi’nin bir bölümü trafiğe kapanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün yağmursuyu çalışmaları kapsamında Tekelioğlu Caddesi güney aksının 1943 Sokak ile 1963 Sokak arasında kalan kısmı 18 Haziran-22 Haziran tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif yolları kullanarak ulaşım sağlayabilecek.


Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün yağmursuyu çalışmaları kent merkezinde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Tekelioğlu Caddesi’nin güney aksının 1943 Sokak ile 1963 Sokak arasında kalan kısmı 18 Haziran Perşembe gününden itibaren 5 gün süre ile trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif yol olarak 1506 Sokak, Lara Caddesi ve 1962 Sokak güzergahlarını kullanacak. Çalışma boyunca trafikte aksama yaşanmaması için sürücülerin yönlendirme levhalarına uyarak alternatif yolları kullanması istendi.

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