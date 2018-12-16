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Tekel bayisinden esrar fışkırdı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri dün akşam bir tekel bayisine düzenledikleri operasyonda 3 buçuk kilogram esrar, pompalı tüfek ve tabanca ele geçirdi.

16 Aralık 2018 Pazar 09:20
Tekel bayisinden esrar fışkırdı

Kartal’da bir tekel bayisine operasyon düzenleyen narkotimler, 3 buçuk kilogram esrar, pompalı tüfek ve tabanca ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kartal’da bir tekel bayisinde uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, fiziki ve teknik takiplerin ardından operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen tim, dün saat 21.00 sıralarında Soğanlık Yeni Mahallesi’ndeki bayiye operasyon düzenledi.

Bayiden 3 buçuk kilogram esrar fışkırdı

Operasyonda bayiye giren narkotimler, iş yerinin arka bölümünde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda siyah renkli çöp poşetinin içerisinde 3 buçuk kilogram esrar ele geçirildi. Polis ekipleri aramalarda ayrıca ruhsatsız bir pompalı tüfek, tabanca ve 24 adet mermi buldu. Ele geçirilen esrar maddelerine ve diğer suç unsurlarına polis tarafından el konuldu.

3 şahıs gözaltına alındı

Aramaların tamamlanmasının ardından E.Ö., M.E. ve A.M. isimli zanlılar gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şahıslar, ifadeleri alınmak ve sorgulanmak üzere şubeye götürüldü.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 09:20
  1. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  2. Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği
  3. narkotimler
  4. uyuşturucu
  5. pompalı tüfek

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