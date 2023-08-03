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Gündem Tekel bayii cinayetinin zanlılarının mahkemesi sürerken adliye önünde hareketli saatler!
Gündem

Tekel bayii cinayetinin zanlılarının mahkemesi sürerken adliye önünde hareketli saatler!

Yeniakit Publisher
2023-08-03 16:59:00 - 2023-08-03 17:04:26
Tekel bayii cinayetinin zanlılarının mahkemesi sürerken adliye önünde hareketli saatler!

Esenyurt’taki cinayet olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüphelinin duruşması devam ederken Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli anlar yaşandı.

Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli motosikletli şahıslar son sürat adliye önünden geçti. Bu sırada şahısları durdurmaya çalışan bir polis memuru ise yere düştü.

Esenyurt’taki tekel bayisinde 2 kişinin öldürülmesine ilişkin duruşma devam ederken Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli anlar yaşandı.

Polisin dur ihtarına aldırış etmediler!

Canlı yayın sırasında adliye önünde polisin aldığı tedbirlere rağmen durmayan motosikletli 2 şahıs ekipleri alarma geçirdi. Zanlıları durdurmaya çalışan bir polis memuru yere düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kısa süren kovalamaca sonucu gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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