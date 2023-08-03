Tekel bayii cinayetinin zanlılarının mahkemesi sürerken adliye önünde hareketli saatler!
Esenyurt’taki cinayet olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüphelinin duruşması devam ederken Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli anlar yaşandı.
Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli motosikletli şahıslar son sürat adliye önünden geçti. Bu sırada şahısları durdurmaya çalışan bir polis memuru ise yere düştü.
Esenyurt’taki tekel bayisinde 2 kişinin öldürülmesine ilişkin duruşma devam ederken Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli anlar yaşandı.
Polisin dur ihtarına aldırış etmediler!
Canlı yayın sırasında adliye önünde polisin aldığı tedbirlere rağmen durmayan motosikletli 2 şahıs ekipleri alarma geçirdi. Zanlıları durdurmaya çalışan bir polis memuru yere düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Kısa süren kovalamaca sonucu gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yaşam
Esenyurt'ta tekelde kan donduran cinayet! Öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası ilk kez konuştu
Gündem
İki grup arasındaki adi bir husumeti de iktidara bağladılar! Düne kadar mafya Sedat Peker'den medet umanların şikayetine bak...
Gündem
Esenyurt'taki kan donduran cinayette gelişme! Zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Beni küçük düşürdü!