Tek tip askerlik ne zaman başlayacak? Son dakika yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör örgütü PKK’nın terör yuvası olan Hakurk’a yönelik temizleme operasyonunun devam ettiği şu günlerde bazı çevrelerin yeni askerlik sisteminin biraz ötelenmesi gerektiğini ifade ediyor. Yeni askerlik sistemi ne zaman? Tek tip askerlik ne zaman başlayacak? Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

Milyonlarca asker adayının beklediği yeni askerlik sistemine ilişkin son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Ramazan Bayramından önce Meclis’e sevk edilen içinde askerlik süresinin kısalması, bedelli askerliğin bulunduğu yedek astsubaylık sisteminin hayata geçirilmesi gibi askeri yasasında tam bir reform niteliği taşıyan tek tik askerlik olarak da ifade edilen yeni askerlik sistemine ilişkin yeni gelişmeleri an be an buradan takip edebilirsiniz. 31 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında bayram tatiline girecek olan Meclis’in, İstanbul seçiminin yenileneceği 23 Haziran'a kadar çalışmalarına ara vereceği planlanmıştı. Bu durumda Meclis'in bayram sonrası yeniden çalışma kararı alacağı belirtildi.

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak, yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek, tsk son dakika haberleri askerlik, yeni askerlik sistemi ne zaman belli olacak, yeni askerlik sistemi yorumları, yeni askerlik sistemi twitter, yeni askerlik sistemi ne zaman başlayacak? TBMM Genel Kurulu gündemine alınan askerlik sisteminde değişiklik öngören yasa teklifi ile ilgili AK Parti ve muhalefet partilerin grup başkanvekilleri, geçtiğimiz günlerde Meclis'te bir araya geldi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri, görüşlerini paylaştı. Muhalefet partilerin grup başkanvekilleri, teklifin bayram sonrasına bırakılması ile ilgili önerilerini dile getirdi. CHP, askerlik sistemini tamamen değiştirecek önemli bir değişikliğin aceleye getirilmesinin yanlış olacağını, daha geniş değerlendirerek, muhalefetin de katkısı alınarak düzenlenin yasalaşmasını talep etti. Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Askerlik düşecek mi? Son dakika haberler. İYİ Parti ise teklifin yasalaşması halinde kışlada olan yaklaşık 130 bin askerin terhis olacağına dikkat çekerek, bunun güvenlik zafiyeti yaratabileceğine işaret etti. MHP de 130 bin askerin bir anda terhis edilmesinin bayram tatilinde artacak trafik yoğunluğunu daha da artırabileceğine dikkat çekti.

Yeni askerlik sistemi bayramdan sonraya mı kaldı?

Bunu üzerine teklifin görüşmelerinin Ramazan Bayramı sonrasına bırakılması kararlaştırıldı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Yasa teklifi Meclis'e sunulduğu gün komisyona havale edildi. Çok çabuk geçti. Temelde yasa değişiklikleri muhalefet partililerin değerlendirmeleri alınarak görüşülür. 1920'den beri askerlik kanunu ilk kez değişiyor, çok önemli bir değişiklik. Bütün bu değerlendirmeleri yaptığımızda, yasanın bayram sonrasına kalmasına muhalefet partilileri ile ortak karar aldık. Bu sürede muhalefet partileri de kendi değerlendirmelerini yapacaklar, ortak katkıları sunmak için hazırlık yapacaklar. 11 Haziran salı günü teklifi görüşmek üzere muhalefet ile uzlaşarak anlaştık" dedi. 31 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında bayram tatiline girecek olan Meclis’in, İstanbul seçiminin yenileneceği 23 Haziran'a kadar çalışmalarına ara vereceği planlanmıştı. Bu durumda Meclis'in bayram sonrası yeniden çalışma kararı alacağı belirtildi.

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Tek tip askerlik son durum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı bir televizyon programında askerlikte yeni sistemi anlattı. Askerlik görevini çeşitli sebeplerle erteleyen 2 milyon 200 bin gencin olduğuna dikkati çeken Akar, her sene yaklaşık 700 bin gencin de askerlik çağına geldiğini anlattı. Akar, bunların uygun bir şekilde askerlik hizmetlerini yapmalarına çalıştıklarını, yeni askerlik sisteminde yükümlü kaynağının "yükümlü erbaş/er", "yedek astsubay" ve "yedek subay" olarak sınıflandırılabileceğini, bunların yanı sıra bedelli ve dövizli askerlik uygulamalarının da yer alacağını söyledi.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli ücretine (30 bin lira civarında) yönelik söylemlere ilişkin Akar, şu açıklamalarda bulundu: "Üniversitelerden destek alarak yaptığımız projeksiyonlarda 15 bin lira alırsak ne olur, 20, 30, 40, 50 bin alınırsa ne olur diye birtakım örneklemeler yapıldı. Hem bizim ihtiyaçlarımızın karşılanması hem gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi hem de ülkemizin ve milletimizin savunma ve güvenliğinin tehlikeye girmemesi için nasıl yapılabilir denildiğinde, en optimal rakam olarak 30 bin lira bulundu. Bu da devamlı tartışma konusu olmasın diye yapılan çalışmalarla kurala bağlandı. Genel ifade olarak söylemek gerekirse bir asteğmenimizin aldığı takriben 5 bin liralık maaşın 6 katı. Bu artık bir tartışma olmayacak, asteğmen maaşı artıkça bu da artacak."

MSB Bakanı Hulusi Akar, "Yeni sistemin Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir zafiyet yaratmayacağını çok net şekilde söyleyebilir misiniz?" sorusunu, "Gayet tabii. Bu konu çok ayrıntılı bir şekilde bütün komutan arkadaşlarımla beraber ilgili subay, astsubaylarla, kıtalardaki arkadaşlarımla beraber konuşulup, görüşülüp belli nitelikleri, esasları koruyacak bir şekilde yapıldı. Bunlar için de yeterli bir sistem." şeklinde cevapladı. Sistemin kendi kendine yeteceğini ifade eden Akar, "Bedelli olarak ödenecek paralar başka yere gitmeyecek. Birinci altı ayda harçlık, ikinci altı ay 2 bin lira civarında maaş alacaklar. Gerçekten seçenekleri geniş. Esasta herhangi bir şekilde değişiklik yapılmayacak. Esasa herhangi bir zarar vermeyecek, ülkemizin, milletimizin güvenliğine, savunmasına hiçbir şekilde halel getirmeyecek bir sistem kurgulamaya çalıştık." diye konuştu.