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Gündem Tek teker maganda kamerada
Gündem

Tek teker maganda kamerada

Yeniakit Publisher
2023-08-12 11:20:00 -

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli motosikletin ön tekerleğini kaldırarak trafikte seyreden sürücü tehlike saçtı. Trafiği tehlikeye sokan o anları başka bir motosikletli sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Vatandaşlar, insanların hayatını tehlikeye sokan magandalar için çok ağır cezalar istedi.

Şişli Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde motosikletle ilerleyen 4 kişilik bir arkadaş grubu, trafiği ciddi şekilde tehlikeye attı.

Sürücülerden birisi motosikletin önünü havaya kaldırarak tek tekerlek gösterisi yaptı. Motosikletin önünü kaldırarak metrelerce giden sürücüyü başka bir motosikletli arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Motosikletli gençlerin tehlike saçtığı o anlar sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Vatandaşlar, insanların hayatını tehlikeye sokan magandalar için çok ağır cezalar istedi.
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