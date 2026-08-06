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İlçe sakinleri isyanda! Bu binadan pislik akıyor

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İlçe sakinleri isyanda! Bu binadan pislik akıyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle hakkında yıkım kararı alınan ancak yıkılmayarak bir süre öğrenci yurdu olarak kullanılan metruk bina, mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

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Foto - İlçe sakinleri isyanda! Bu binadan pislik akıyor

Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Demirkapı Sokak üzerinde bulunan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle hakkında yıkım kararı alınan ancak yıkılmayarak bir süre öğrenci yurdu olarak kullanılan metruk binanın şimdilerde fuhuş ve uyuşturucu yuvasına döndüğü iddia edildi. Binanın son günlerde daha da tehlikeli hale geldiğini belirten vatandaşlar, bazı kişilerin yapıdaki doğal gaz hattını sökmeye çalışması sırasında sızıntı meydana geldiğini ve durumun mahallede büyük korkuya sebep olduğunu söyledi.

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Foto - İlçe sakinleri isyanda! Bu binadan pislik akıyor

ZİNA EDİLİYOR BİZ GÖRMEYE BİLE DAYANAMIYORUZ: Metruk binada yaşananlardan dolayı rahatsız olduğunu belirten Recep Çiftçi, "Ben İstanbul'da emekli olduktan sonra çocukluğumun geçtiği mahalleye taşındım. Sevindim, yerli, temiz komşularım olacak diye yaklaşık 5 yıl önce ev satın aldım. Bu binanın yıkılacağını söylendi, depremde zarar gördüğü için ama yaklaşık 5 yıldır buradayım binaya girenin çıkanın sayısı belli değil. Bina sahipleri burada değilmiş ben hiç görmedim keşke görsem ve içimi döksem. Bir madde kullandıkları belli. Yürüyüşlerine bile hakim değiller. Gündüz yoksalar bile gece gelip sabaha kadar 20-50 kişi giren çıkanın haddi hesabı yok. Söylemekten haya ederim, zina ediliyor. Biz görmeye bile dayanamıyoruz. Benim evimin pencereleri bu binaya bakıyor" dedi.

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Foto - İlçe sakinleri isyanda! Bu binadan pislik akıyor

ADAPAZARI'NIN EN TEMİZ YERİ BURASI GÜYA: Defaten şikayette bulunduğunu belirten Çiftçi, "Ben şahsen muhtara en az 20 kere gittim. Muhtarlık neden var? O muhtarı neden seçtik biz? Devamlı kapısı kilitli ulaşamıyoruz. Ben 4 ameliyatı tek seferde olan biriyim. Yaşamam bile şans ve doktorlar beni maşallah diyerek taburcu ettiler ama şu gerginlik ve stres benim daha çok hasta ediyor. Hepimiz birbirimize söylüyoruz ama bir şey yapamıyoruz. Bunlar, bulaşılacak insan değil, laf bile söylenmez. 3-4 gündür bu binanın içinde artık neler varsa devamlı çaldılar. Dün akşamdan beri de balyozla bir şey yıkıyorlardı, demek doğal gaz işiyle alakalıydı ve çok zaman geçmeden doğal gaz patlaması oldu. Herkes heyecanlandı, görünmüyor ama tek bir kıvılcımla her yer yanar. Adapazarı'nın merkezindeyiz biz, Adapazarı'nın en temiz yeri burası güya" diye konuştu.

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Foto - İlçe sakinleri isyanda! Bu binadan pislik akıyor

YIKILACAK DİYE BEKLENİRKEN BURASI PİSLİK YUVASINA DÖNDÜ: Metruk binaya 1999 yılında meydana gelen deprem sonrasında yıkım kararı verildiğini ancak yıkılmadığını aktaran Hakan Tenekeci, "1999 depreminde bu binaya yüzde 70 hasarlı olarak çarpı konuldu ve yıkım kararı alındı. Binada konaklayan aileler karar sonrasında toplanıp gitti. Binayı tekrar öğrenci yurdu yaptılar ve yıllarca kullanıldı. 3-4 kez şikayet edince onu da kapattılar. En son durumda da kentsel dönüşümle avutarak bekletiyorlar. Bu binanın zaten 25 yıl önce yıkılması lazımdı. Yıkılacak diye beklenirken burası pislik yuvasına döndü. En son durumda da burası atıl bir şekilde uyuşturucu kullananların ve fuhuş yapanların mekanına döndü. Biz bunu son zamanda emniyete, binanın sahibine de bildirdik ama kimse oralı olmadı ve en son doğalgazla bu mahalleyi havaya uçuracaklardı. Köşeden biri çakmak çaksa bütün mahalle havaya uçacak, sorumlu bulamıyorsun. Ben görmedim ama komşum görmüş balyozla kırıyorlarmış. Bu binada cam, çerçeve her şeyi söküp götürmeye çalışıyorlar.”

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