İlçe sakinleri isyanda! Bu binadan pislik akıyor

ADAPAZARI'NIN EN TEMİZ YERİ BURASI GÜYA: Defaten şikayette bulunduğunu belirten Çiftçi, "Ben şahsen muhtara en az 20 kere gittim. Muhtarlık neden var? O muhtarı neden seçtik biz? Devamlı kapısı kilitli ulaşamıyoruz. Ben 4 ameliyatı tek seferde olan biriyim. Yaşamam bile şans ve doktorlar beni maşallah diyerek taburcu ettiler ama şu gerginlik ve stres benim daha çok hasta ediyor. Hepimiz birbirimize söylüyoruz ama bir şey yapamıyoruz. Bunlar, bulaşılacak insan değil, laf bile söylenmez. 3-4 gündür bu binanın içinde artık neler varsa devamlı çaldılar. Dün akşamdan beri de balyozla bir şey yıkıyorlardı, demek doğal gaz işiyle alakalıydı ve çok zaman geçmeden doğal gaz patlaması oldu. Herkes heyecanlandı, görünmüyor ama tek bir kıvılcımla her yer yanar. Adapazarı'nın merkezindeyiz biz, Adapazarı'nın en temiz yeri burası güya" diye konuştu.