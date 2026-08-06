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Özenti rapçiye ters kelepçe! Çektiği klip başına iş açtı

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Özenti rapçiye ters kelepçe! Çektiği klip başına iş açtı

Amerika'daki suçlu şarkıcılara özenip Türkiye'de özenti müzik yapan rapçilerden Yüşa Keskin, klibinde kullandığı silahlar nedeniyle gözaltına alındı.

#1
Foto - Özenti rapçiye ters kelepçe! Çektiği klip başına iş açtı

Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

#2
Foto - Özenti rapçiye ters kelepçe! Çektiği klip başına iş açtı

Çalışmada "Keskin" mahlasıyla bilinen özenti rapçi Yüşa Keskin (27) ile motosikleti kullanan Doğukan Urkapı (26), motosiklette elinde tüfek bulunan Doğuş Karagül (26) ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği öne sürülen Salihcan Özuygur (27), Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

#3
Foto - Özenti rapçiye ters kelepçe! Çektiği klip başına iş açtı

Şüphelilerin, klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında işlem başlatıldı.

#4
Foto - Özenti rapçiye ters kelepçe! Çektiği klip başına iş açtı

Operasyonda 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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