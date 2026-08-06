Özenti rapçiye ters kelepçe! Çektiği klip başına iş açtı
Amerika'daki suçlu şarkıcılara özenip Türkiye'de özenti müzik yapan rapçilerden Yüşa Keskin, klibinde kullandığı silahlar nedeniyle gözaltına alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amerika'daki suçlu şarkıcılara özenip Türkiye'de özenti müzik yapan rapçilerden Yüşa Keskin, klibinde kullandığı silahlar nedeniyle gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.
Çalışmada "Keskin" mahlasıyla bilinen özenti rapçi Yüşa Keskin (27) ile motosikleti kullanan Doğukan Urkapı (26), motosiklette elinde tüfek bulunan Doğuş Karagül (26) ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği öne sürülen Salihcan Özuygur (27), Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin, klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında işlem başlatıldı.
Operasyonda 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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