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Teknoloji 12 Ağustos’ta yerçekimi 7 saniyeliğine kalkacak mı? Şok iddiaya NASA’dan açıklama
Teknoloji

12 Ağustos’ta yerçekimi 7 saniyeliğine kalkacak mı? Şok iddiaya NASA’dan açıklama

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12 Ağustos’ta yerçekimi 7 saniyeliğine kalkacak mı? Şok iddiaya NASA’dan açıklama

Sosyal medyada hızla yayılan "12 Ağustos'ta Dünya'nın yer çekimi 7 saniyeliğine ortadan kalkacak" yönündeki iddia milyonlarca kişiyi tedirgin ederken, NASA ile fizik uzmanlarından iddiaya ilişkin açıklamalar geldi. NASA yetkilileri, “Dünya'nın yer çekiminin anlık olarak kalkacağına dair bilimsel bir veri yok” dedi.

TikTok ve Instagram başta olmak üzere birçok platformda paylaşılan videolarda, 12 Ağustos 2026 tarihinde Dünya'nın yer çekiminin 7 saniye boyunca ortadan kalkacağı öne sürüldü.

İddiaların kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasının ardından kullanıcılar, "12 Ağustos'ta ne olacak?", "Yer çekimi gerçekten kaybolacak mı?" ve "İnsanlar havaya mı yükselecek?" gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı.

 

NASA'DAN NET AÇIKLAMA

Artan iddialar üzerine Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğrulama platformu Snopes'a konuşan bir NASA yetkilisi, Dünya'nın yer çekiminin anlık olarak bile ortadan kalkacağına ilişkin hiçbir bilimsel veri bulunmadığını belirterek söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

 

"BİLİMSEL OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"

Fizik uzmanları da yer çekiminin bir düğmeye basılır gibi açılıp kapanabilecek bir kuvvet olmadığını vurguladı.

Uzmanlara göre yer çekimi, gezegenin kütlesinden kaynaklanan temel bir fiziksel etkileşim olduğu için kısa süreliğine bile yok olması mümkün değil. Ayrıca uzayda meydana gelen kütleçekim dalgalarının dahi Dünya'daki yer çekimini hissedilir ölçüde değiştirecek bir etki oluşturamayacağı ifade edildi.

Bilim insanları, sosyal medyada dolaşan bu tür iddialara karşı yalnızca güvenilir ve bilimsel kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

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