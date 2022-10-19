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Gündem Tek tek açıklandı! İstanbul'un o ilçelerinde oturanlar aman dikkat
Gündem

Tek tek açıklandı! İstanbul'un o ilçelerinde oturanlar aman dikkat

İSKİ, 19 Ekim 2022 tarihinde üç ilçede su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 11:48:00 -
Tek tek açıklandı! İstanbul'un o ilçelerinde oturanlar aman dikkat

İstanbul'da bugün 3 ilçede sular kesilecek. İSKİ, 19 Ekim 2022 tarihinde üç ilçede su kesintisi yapılacağını açıkladı.

İşte suların kesileceği ilçeler:

Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler: Nisbetiye Mah, Levent Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Büyükçekmece

Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah, Cumhuriyet Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler:Haraççı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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