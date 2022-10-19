Tek tek açıklandı! İstanbul'un o ilçelerinde oturanlar aman dikkat
İSKİ, 19 Ekim 2022 tarihinde üç ilçede su kesintisi yapılacağını açıkladı.
İstanbul'da bugün 3 ilçede sular kesilecek. İSKİ, 19 Ekim 2022 tarihinde üç ilçede su kesintisi yapılacağını açıkladı.
İşte suların kesileceği ilçeler:
Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler: Nisbetiye Mah, Levent Mah
Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Büyükçekmece
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah, Cumhuriyet Mah
Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Haraççı Mah
Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.