“Tek silahımız bayrağımızdı”

Resul Ekrem Şahan / Muhammed Özükanar Ankara

15 Temmuz akşamı vatanını savunmak için gazilik unvanına erişen Ahmet Arık ve Kazım Çakır, o gece yaşadıklarını Akit’e anlattı...

Ölmek var dönmek yok

Ankara gazisi Ahmet Arık, şunları dile getirdi: “Evdeydim. Kalkışmayı televizyondan öğrenince hemen darbeci hainlere ‘dur’ demek için sokağa fırladım. Vatanımızı böldürmemek için tek silahımız vardı o da elimize aldığımız Türk bayrağımızdı. Genelkurmay’ın önüne geldik. Aklımızdaki şuydu; ‘Ölmek var dönmek yok!’ Tanklar vatandaşlarımızı ve arabaları ezmişti. Helikopterler, uçakların sürekli ateş ediyordu. Celaleddin arkadaşımızı şehit verdik. Bu sırada helikopterin ateşine maruz kaldık. Sonrasını hatırlamıyorum... Darbe gerçekleşmiş olsaydı ne gidecek vatan bulabilirdik ne de toprak. Allah bayrağımız semadan indirmesin, Başkanımızı korusun.”

Tüylerim diken diken

Gazi Kazım Çakır da, şunları anlattı: “Amacımız TBMM’yi korumaktı ama baktık ki Genelkurmay’da büyük bir sıkıntı var. Helikopterler bizi tarıyordu. Orada vurulduk. Genelkurmay Başkanlığı’nın önünden geçerken, vurulduğum noktada durdum. Tüylerim adeta diken diken oldu. Allah kimseye yaşatmasın. İnşallah ezanlarımız susmasın. Bayraklarımız inmesin.”