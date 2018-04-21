THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tek parmağıyla iki kitap yazdı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma engeli bulunan Erdinç Yılmaz'ın tek parmağıyla yazdığı ikinci kitabı yayımlandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:37
Tek parmağıyla iki kitap yazdı

Altınordu ilçesinde yaşayan Latif ve Hacer Yılmaz'ın 23 yaşındaki oğlu Erdinç Yılmaz, hastalığı dolayısıyla lise eğitimini yarıda bıraktı. Okulu bırakmanın üzüntüsüyle iç dünyasına çekilen Yılmaz, ailesinin verdiği destek sayesinde sosyal hayata yeniden uyum sağladı.

Bu süreçte çok sayıda kitap okuyan Yılmaz, hayat hikayesini yazmaya karar verdi. Yılmaz, yaklaşık iki yıl önce hayatını dizüstü bilgisayarda güçlükle kullandığı iki parmağı ile satırlara aktardı. Kitap yazdığı dönemde hastalığı ilerleyen Yılmaz, "Azmin Zaferi" adlı kitabını tek parmağını kullanarak tamamlayabildi.

Yılmaz, kitabı için yapılan olumlu eleştiriler üzerine, engeli dolayısıyla hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdürmek durumunda olan bir gencin aşkını anlattığı ikinci kitabı "Gün Batımı"nı kaleme aldı.

Kitabın kapağında, tekerlekli sandalyede gün batımında çekilen fotoğrafını kullanan Yılmaz, kendi imkanlarıyla okurlarına ulaştırdığı eserlerinin satış noktalarında da yer almasını istiyor.

Yılmaz, ikinci kitabını, 26 Nisan Perşembe günü saat 15.00'de Ordu Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisinde düzenlenecek etkinlikte okuyucuları için imzalayacak.

"KİTAP OKUMAYA BAŞLADIKTAN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ"

Ailesi ve çevresindeki kişilerle yazarak iletişim kuran Yılmaz, AA muhabirine, okumayı ve yazmayı çok sevdiğini anlattı.

İlk kitabının insanlar tarafından ilgiyle karşılandığını vurgulayan Yılmaz, "Kitap okumaya başladıktan sonra hayatım değişti. Sonrasında da kitap yazmaya başladım. İki kitabım da sevildi, çok mutluyum. Kitap satışından elde ettiğim gelirle kendime yeni kitaplar aldım, bir kısmını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırdım." ifadesini kullandı.

Yılmaz, ikinci kitabının 160 sayfa olduğuna işaret ederek "Kitabımda, Ali adını verdiğim karakter, tekerlekli sandalyeye mahkum bir genç. Sevdiği kızın adı da Asya. Ali, bu güzel kızı çok sever ve birlikte türlü zorluklar atlatırlar. Ali platonik olarak Asya'yı seviyor. Ali'nin yaptığı fedakarlıkları gören Asya da Ali'yi sevmeye başlıyor. Kitabımın sevilerek okunmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 "ERDİNÇ 'YAPACAĞIM' DEDİĞİ HER ŞEYİ YAPAR"

Anne Hacer Yılmaz, oğlunun çok hırslı ve azimli bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirdi. Yıllar önce oğluna okuyamayacağı ve yazamayacağının söylendiğini anımsatan üç çocuk annesi Yılmaz, "Erdinç o azmi ve hırsıyla yazdı, okudu, başardı. Daha sonra kitap yazmaya karar verdi. Birinci kitabını yazdı, şu an ikinci kitabımız da çıktı. Erdinç 'Yapacağım' dediği her şeyi yapar. Çok hırslı, çok azimli." dedi.

Yılmaz, engelli olduğu için oğlunu eve kapatmadıklarına ve sürekli aktivitelere katılmasını sağladıklarına dikkati çekerek "Diğer engelli ailelerine de sesleniyorum, onlar da böyle yapsınlar. Erdinç'in başarısında da bunun büyük rolü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kas hastalığı dolayısıyla oğlunun 10 parmağından sadece birini kullanabildiğini aktaran Yılmaz, oğlunun kitabı dizüstü bilgisayarda tek parmağını kullanarak yazdığını vurguladı.

Yılmaz, oğlunun en büyük hayalinin kitaplarının filme konu edilmesi olduğunu da kaydetti.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:37
  1. Ordu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İFM’ye vergi ayrıcalıklı davet
    1. İFM’ye vergi ayrıcalıklı davet
    2. Seçimde yeni ittifak! 3 parti birleşti
    3. Fatih Terim'den beklenmedik karar!..
    4. Ruhani: "Beklenen ve beklenmeyen..
    5. Terör partisinden adaylık açıklaması
    6. Gül'den Yunanistan'a tokat gibi sözler!
    7. 3 projeden kazanıp üyeleriyle paylaşacak
    8. Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'İstiklal..
    9. İstanbul Boğazı'nın güvenliği..
    10. Büyük şok! UEFA Kupası çalındı!
    11. "Gazilere ve engellilere ücretsiz..
    12. Destek group’tan Heran İstanbul sürprizi
    13. Amanos Dağlarında PKK'ya büyük darbe!
    14. Daire fiyatına dükkân
    15. Devrim gibi yenilik... Bakanlık sayısı..
    16. Faiz olmasın herkes kazansın
    17. "Turgut Özal gibi biri İran..
    18. Seçimlere yönelik sabotaj planı..
    19. ABD'den alınıyordu, artık Çorum'da..
    20. Muhasebeci Kenan'dan yeni adaylık..
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
    ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
    Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu