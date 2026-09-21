'Tek Kişilik Ordu' beyaz perdede: Müstecip Onbaşı filminin vizyon hedefi 2027 Mart

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Orhaniye köyünde 1891'de doğan ve Çanakkale Savaşları sırasında Fransız Turkuaz denizaltısını tek başına teslim alan Müstecip Onbaşı'nın hayatı, "Tek Kişilik Ordu Müstecip Onbaşı" adıyla sinemaya uyarlanıyor. Senaryosu 2022'de yazılan filmin 2027 yılının mart ayında vizyona girmesi hedefleniyor.

Senaryoyu 22. Dönem Bursa Milletvekili ve Türk Parlamenterler Birliği Şube Başkanı Faruk Anbarcıoğlu kaleme aldı. Eseri Yönetmen Oğuzhan Üral, 90 dakikalık sinema filmine dönüştürüyor.

Akbaş önlerinde 7,5'luk top atışı

Müstecip Onbaşı'nın 30 Ekim 1915 sabahı Akbaş Şehitliği önlerinde Fransız Turkuaz denizaltısını 7,5'luk top atışıyla tek başına teslim aldığı belirtiliyor. Denizaltıdaki 28 subay ve askerin teslim olduğu olayda gemi personelinin ellerindeki gizli belgeleri imha etmeye fırsat bulamadığı ifade ediliyor.

Söz konusu belgelerde Turkuaz'ın İngiliz E-20 denizaltısıyla buluşarak Çanakkale ve İstanbul'u bombalamaya yönelik planlarının yer aldığı aktarılıyor. E-20 denizaltısının da vurulmasıyla iki denizaltının etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.

Enver Paşa'dan onbaşılık rütbesi ve altın saat

Kahramanlığının ardından Müstecip Onbaşı'ya, Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından onbaşılık rütbesi verildiği ve kolundaki altın saatin hediye edildiği aktarılıyor. Ele geçirilen Turkuaz denizaltısına "Müstecip Onbaşı" adı verilerek Osmanlı Donanması'na katıldığı belirtiliyor.

Müstecip Onbaşı'nın 15 Kasım 1915'te, Anafartalar Grup Komutanı Miralay Mustafa Kemal imzalı, 3. Kolordu 1. Şube ve 4045 sayılı takdirname ile ödüllendirildiği ifade ediliyor. Farklı cephelerde toplam 9 yıl askerlik yaptıktan sonra köyüne dönen Müstecip Onbaşı, 1959'da doğduğu köyde hayatını kaybetti.

Filmin senaryosunu yazan Anbarcıoğlu, Müstecip Onbaşı gibi kahramanların gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Anbarcıoğlu, başta Çanakkale, Sarıkamış ve Kurtuluş Savaşı olmak üzere Türk tarihinin birçok döneminde vatan ve bayrak uğruna mücadele eden kahramanların unutulmaması gerektiğini belirtti.