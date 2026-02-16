Tek karede dört doğa harikası!

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kaydedilen görüntüler, bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi. Havadan çekilen görüntülerde Van Gölü'nün güzelliğiyle Süphan Dağı'nın ihtişamı ve kuş cenneti Arin Gölü aynı karede buluştu.

Arin Gölü'nün görüntüleri de kaydedildi

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün masmavi suları ön planda yer alırken, arka planda heybetiyle yükselen Süphan Dağı manzaraya görkem kattı. Karede ayrıca ilçeye bağlı Esenkıyı köyünün doğal dokusu ve kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü'nün görüntüsü de yer aldı.

Uzmanlar, aynı karede hem göl, hem dağ, hem yerleşim alanı hem de doğal sit alanı niteliği taşıyan bir gölün görüntülenmesinin nadir rastlanan bir durum olduğunu belirtiyor.

Ortaya çıkan bu manzara, Adilcevaz'ın doğal güzelliklerini bir kez daha gündeme taşıdı. Görüntünün sosyal medyada kısa sürede yayılmasıyla birlikte bölgeye olan ilginin artması bekleniyor.

Bölge sakinlerinden Orhan Emen, doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları için adeta açık hava stüdyosu niteliği taşıyan ilçenin dört ayrı değerini tek karede buluşturarak görsel bir şölen sunulduğunu belirtti.