Tek kale maçı bırak! Haydi Kemal Bey gel yüzümüze söyle de görelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı basın toplantısında yeniakit.com.tr'nin bir haberinin küpürünü elinde sallayarak tehditlerde bulundu. Hemen hemen her konuşmasında basın özgürlüğünden fikir hürriyetinden bahseden Kılıçdaroğlu, bir haberden dolayı bir medya organını aleni olarak tehdit etti.



Konuyu bugünkü yazısında ele alan Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu. “Kılıçdaroğlu Ekim ayında ‘Kasım’ı bekleyin’ demişti! ‘Patlamayı mı kastetti?’ sorusu gündemde..” başlıklı haberin, fikri takip olduğunu, haberde herhangi bir suçlama, hakaret ve isnat olmadığını belirten Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Yeni Akit Gazetesi'ni tehdit etmesine çok sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nu tek kale maç yapmamaya davet eden Karahasanoğlu, "Besleme dediğiniz medya grubuna da gelip, üç dakikada delillerinizi çıkarır, bizi mahcup edersiniz herhalde.." ifadelerini kullandı.



İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;



FETÖ’cülerin televizyon kanalı samanyoluhaber’e çıkmış, şimdi kaçak yaşayan FETÖ’cü Abdullah Abdülkadiroğlu’nun karşısına geçip, “Tayyip Erdoğan kaçacak, göreceksiniz” demişti..

Kendi bildiğinden mi?

Bence hayır..

Program öncesinde, çıktığı FETÖ’cü kanalın derin isimlerinin kulağına üflemesi sebebiyle bu iftirayı atmıştı..

Dediği doğru çıktı mı?

Üzerinden 7 yıl geçti..

Bırakın darbe öncesinde kaçmayı..

2016’da FETÖ’cüler darbeye kalkıştı.

Erdoğan yine kaçmadı..

Ha, Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz öncesindeki, “FETÖ’cülerin darbe yapabileceği” ihtimalleri dillendirildiğinde söyledikleri de hafızamıza nakşedilmişti:

“Bu ülkede artık darbe olmaz. Olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım.”

Darbe olduğunda, Kılıçdaroğlu’nun ne yaptığını gördük..

Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gidip, sabaha kadar durumu gözetledi.

Sonra piyasaya çıkıp, darbeyi kınadı..

Düşünebiliyor musunuz.

Sabah akşam seçilmiş insanlara hakaretler yağdıran, gazetecileri tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe gecesinde, sabaha kadar ortalıkta yoktu..

Geçelim..

Darbe öncesinde “Kaçacak” dediği Erdoğan, darbecilere aslanlar gibi direndiği halde..

Kendisinden özür dilemeyen Kılıçdaroğlu, yakın tarihte bir defa daha, “Erdoğan kaçacak” dedi..

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