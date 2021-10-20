Tek istekleri yaşamak

Kimi yıllardır kimi aylardır Bosna Hersek'in, AB ülkesi Hırvatistan sınırındaki Velika Kladusa kentinde bulunan Miral Kampı'nda kalan 400 göçmen, sıkışıp kaldıkları Bosna’dan Avrupa ülkelerine geçmenin hayaliyle beklemeye devam ediyor. Kentte çoğunluğu Pakistan, Afganistan ve Bangladeşli olan 2 bin göçmen bulunuyor. 1000 kadarı farklı kamplara yerleştirilmiş durumda, geriye kalanlar ise ormanlık alanlarda kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalıyor. Bosna Hersek’te tam 2,5 yıldır Almanya’ya ve Fransa’ya gitmek için beklediğini belirten Afgan Ahmet Ahmedi “Ben ayrıldığımda da ülkemde hayat yoktu. Üstüne bir de savaş çıktı. Bizim tek isteğimiz yaşamak” dedi. 16 yaşındaki Faslı Yusuf Arheim de ailesini geride bırakıp buraya kadar geldiğini, yarım bıraktığı eğitimine İngiltere’de devam etmek istediğini söyledi.