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Teknoloji Tek hedefleri var! 4 Avrupa ülkesi Türkiye'ye rakip olacak!
Teknoloji

Tek hedefleri var! 4 Avrupa ülkesi Türkiye'ye rakip olacak!

Yeniakit Publisher
2024-05-20 13:24:00 - 2024-05-20 13:29:28
Tek hedefleri var! 4 Avrupa ülkesi Türkiye'ye rakip olacak!

Son zamanlarda savunma sanayimizde yaşanan büyük başarılar Avrupa ülkelerini reaksiyon almaya itti. Avrupa'nın EuroMALE Programı kapsamında geliştirdiği insansız hava aracında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Türk Savunma Sanayiinde atılan dev adımlar Avrupa ülkelerini reaksiyon almaya itti. Son olarak Avrupa'nın 4 ülkesi ortak İHA geliştirmek için kolları sıvadı. Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ortak yapımı  geliştirilen İHA’ya yeni sağlayıcılar ortaya çıktı. Airbus Defence & Space ana yükleniciliğinde yürütülen EuroMALE programında, Ön Tasarım Gözden Geçirme (PDR) faaliyetleri tamamlandı. PDR faaliyetlerine, alt yükleniciler Airbus Defence & Space Spain, Dassault Aviation ve Leonardo da katıldı.

Sürece ilişkin açıklama yapan Airbus, "EuroMALE'in aerodinamik konfigürasyonunu doğrulamak için Rüzgar Tüneli Testi, operasyonel kabiliyetin gösterilmesini sağlamak için genel tasarım ve tamamen temsili bir Dijital İkiz'in doğrulanması gibi teknik değerlendirmelerin" yapılacağını belirtti.

MALİYET KRİZİ 

Fransa EuroMALE programı kapsamında 21 sistem (63 hava aracı) EuroMALE İnsansız Hava Aracı (İHA) tedarik etmeyi planlarken, toplam tutarın 7.1 milyar avroyu geçmemesini istedi. Fakat aktarılan bilgiye göre, uroMALE projesi kapsamında geliştirilen hava aracının birim maliyeti, geliştirme maliyetiyle birlikte 200 milyon euroya ulaştı.

 
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Öte yandan ABD tarafından üretilen Reaper’in birim fiyatının, geliştirme maliyeti ile birlikte 100 milyon euro olduğu düşünüldüğünde, Fransanın bu duruma sert bir şekilde karşı çıktığı ifade ediliyor.

Ayrıca ilk kez ILA Berlin Air Show 2018 esnasında sergilenen EuroMALE İnsansız Hava Aracının, 2025 yılında ilk uçuşunun gerçekleştirilmesi ve 2028’den itibaren teslimatlarının başlaması planlanıyor.

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