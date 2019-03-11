Tek hane için daha çok çalışmalıyız

Şubat ayında aylık enflasyon yüzde 0,16 yıllık ise yüzde 19,67 oldu. TÜFE’de (2003=100) 2019 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Gür, “Manşet enflasyonun yüzde 20”nin çekirdek enflasyonun ise yüzde 19”un altına beklenenden daha kısa sürede inmesinin enflasyonla mücadelenin psikolojik cephesi açısından sevindirici bir gelişme olduğunu dile getirdi. Gür, ‘’Gıdada aylık ve yıllık bazda kısmi iyileşmeler yaşanmış olsa da gıda enflasyonu genel itibarıyla yüksek seyretmeye devam ediyor. Enflasyonun yeniden tek hanelere inmesi için 2020’yi beklememiz gerekecek. Bunun için etkin mücadelenin devam etmesi ve daha fazla gayret gösterilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.