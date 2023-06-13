Tek haberde İBB'deki rezilliklerin özeti! Tipik CHP saçmalıkları

Partizanlık İstanbul İtfaiyesi’ni çökertiyor, İstanbul’un iş merkezleri yangınlara teslim oluyor… CHP’nin Bayrampaşa İlçe Başkanının yönettiği İstanbul İtfaiyesi, 309 yılda görmediği kadrolaşma ve liyakatsizliğin yıkımını 4 yılda yaşıyor. CHP yönetimindeki 4 yılda 4 itfaiye erinin can verdiği İstanbul İtfaiyesi’nin kritik iş merkezlerinde çıkan yangınlar karşısında çaresiz kalması vicdanları yakıyor.

Tecrübeli 400 personelin rütbesinin sökülüp, yerlerine yangın tecrübesi olmayan liyakatsiz isimlerin getirildiği belirtilen İstanbul İtfaiyesi, 60 saat süren 11 katlı Akit Medya binasını tamamen işlevsiz hale getiren yangına müdahalede başarısız kaldığı gibi, İkitelli Organize Sanayi’deki 6 katlı iş hanındaki yangını da 4 gündür kontrol altına alamıyor.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikada 10 Haziran’da çıkan yangın 4’üncü gününde de söndürülemezken, 65 saattir cayır cayır yanan 6 katlı bina yüksek ısıdan dolayı kevgire döndü. Üst katta başlayan yangının bütün binaya sıçramasını önlenemezken, tamamen kullanılamaz hale gelen iş merkezinin 4 katında çökme meydana geldi.

CHP’deki partizanlığın kılcal damarlarına kadar sardığı İstanbul İtfaiyesi’nin söndüremediği yangında yüksek ısıdan dolayı bina kevgire döndü. Binanın viran durumu, “İtfaiye hiç müdahale etmese bundan kötü ne olabilirdi?” sorusunu gündeme getirdi.

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6 katlı binanın 4 katında yangın nedeniyle oluşan çöküntü nedeniyle alanda bulunan 2 minibüs ve 1 ticari araç enkaz altında kaldı. Ayrıca söndürme çalışmalarına katılan su tankeri, kayarak park halindeki otomobile çarptı ve yolun kenarında asılı kalmasına sebep oldu.

27 Nisan’da Akit Medya binasının bodrum katında başlayan yangının 3 saatte en üst kata kadar sıçramasına engel olamayan itfaiye, İkitelli’deki iş hanında en üst katta başlayan yangının en alt katlara yayılmasını önleyemedi. Akit binasındaki yangında itirazlara, “Bodruma müdahale zor olduğu için yayıldı” savunması geliştiren CHP’li itfaiye yetkilileri, İkitelli’de en üst kattaki yangının neden 4 gündür kontrol altına alınamamasına hangi savunmayı yapacağı merak konusu oldu.

İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulunurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hiçbir ziyaret gerçekleştirilmediği gibi herhangi bir mesaj da paylaşmadı.

Peki İstanbul İtfaiyesi bu duruma nasıl geldi?

2019 yerel seçimlerinde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçirmesinin hemen ardından, İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanlığı’na CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı ve Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Remzi Albayrak getirildi. Asker kökenli ve İngiliz Dili ve Edebiyatı doktoralı Remzi Albayrak’ın hangi vasfıyla İstanbul İtfaiyesi’ne atandığına dair hiçbir izah yapılmadı.

İtfaiyeyi çıkmaza sokan korkunç kadrolaşma tam bu aşamada başladı.

Yeniakit gazetesinde “İstanbul’u işte bu kafa yaktı” başlıklı haberde yer alan vahim kadrolaşma iddiaları şöyle sıralandı:

İstanbul İtfaiyesi’nde ‘er’ sıfatıyla ayniyat biriminde çalışan Evrim E., Esenyurt CHP Meclis üyesi olan annesinin referansıyla ‘Müdür Yardımcısı’ yapıldı.

Seçimden önce ‘Ekip Amiri’ olarak görev yapan Erdinç T. ile Ersel A. ‘Müdür Yardımcısı’ yapıldı.

Seçimden önce ‘Ekip Amiri’ olarak görev yapan Erdinç T. ile Ersel A. ‘Müdür Yardımcısı’ yapıldı. Ekip Amiri Selim K. ‘Grup Amiri’ görevine getirildi.

CHP İzmir İl Tarım Komisyonu Başkanı ve 27. Dönem İzmir Milletvekili adayı Hatice Zeybek Uslu’nun İstanbul İtfaiyesinde ‘Grup Amiri’ sıfatıyla çalışan eşi Nusret U., seçimden sonra ‘Müdür Yardımcılığına’ atandı. Hatice Zeybek Uslu’nun CHP’den ihraç edilmesi üzerine eşi Nusret U., yeniden eski görevine çekildi.

KESK’e bağlı Tüm-Yerel-Sen Şube Başkanı Sezgin S. er iken Grup Amir Yardımcısı koltuğuna oturdu.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun Özel Kaleminin yakın arkadaşı Yılmaz A., itfaiye eri iken İtfaiye Çavuşluğu’na yükseltildi.

FETÖ’den tutuklanan eski İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç’un akrabası Ersin K’nın, er iken ‘Grup Amir Yardımcısı’ görevine getirildi.

Yusuf Doğan G., Ekip Amiri iken Müdür Yardımcısı oldu.

Taner M., Grup Amirliğinden, Müdür Yardımcılığına yükseldi

Grup Amiri Engin O., Müdür Yardımcılığına getirildi.

İtfaiye Çavuşu Ali Necdet S., Grup Amirliğine atandı.

Ali D., ‘İtfaiye Eri’ydi, ‘Grup Amiri’ oldu

Mühendis Mehmet Ç., Amir Yardımcılığına yükseltildi.

Hakan D., İtfaiye Erliğinden Grup Amirliğine terfi etti.

Zafer Ö., Levent G., Özer A., İtfaiye Eri iken Grup Amir Yardımcısı olarak atandı.

İtfaiye Onbaşı Ramazan T., Recep İ. ve Bahri K., Grup Amir Yardımcılığına yükseltildi.

Merdiven Operatörü Kenan G., Grup Amiri oldu.

İtfaiye Şoförü Güray G., Atölye Ekip Amir Yardımcısı yapıldı.

İtfaiye Çavuşu Muzaffer D. ‘Ekip Amiri’ olarak koltuk kaptı.

Geçmişte SSK’ya ve CHP’li belediyelere çok sayıda yakınını doldurduğu belirtilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir akrabasını da İstanbul İtfaiyesi’ne yerleştirdiği öne sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun eski soyismi “Karabulut” kontenjanından İBB İtfaiyesinde de atama yaptığı kaydedildi. Gazetemizdeki, “İBB’ye de ‘Karabulut’ çökmüş” başlıklı haberde, İstanbul İtfaiyesi Anadolu Yakası 1. Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Hakan Karabulut’un, Kılıçdaroğlu’nun yakını olduğu ifade edildi.

Yandaş kadrolaşmanın İstanbul İtfaiyesi’nin sürüklediği vahim durum, teknik arızaların yıllar boyunca giderilememesiyle kendisini gösteriyor. İstanbul İtfaiyesi’nin sadece Avrupa yakasındaki her 4 itfaiye aracından 1’i yıllardır tamir edilmeyi bekliyor. İstanbul İtfaiyesi envanterindeki çok sayıda aracın ‘yedek parça’, ‘fren ayarsızlığı’, ‘kabinde is kokusu’, ‘hidrolik kaçağı’ ve ‘muayenesi olmadığı’ gibi gerekçelerle garaj ve servislerde çürütüldüğü ortaya çıktı.

Yeniakit gazetesinde “Araçlar çürüyor İstanbul yanıyor” manşetiyle kamuoyu gündemine getirilen iddiaya göre, yıllardır depo ve servislerde bekletilen arızalı itfaiye araçları şöyle listeleniyor:

Bakırköy Grup Amirliğine bağlı Mercedes marka, 34 MIZ 30 plakalı ‘İtfaiye Merdiven Aracı’nın ‘genel bakım’ gerekçesiyle 2 Kasım 2020’de servise alındı. 954 gündür tamir edilmeyi bekliyor.

Yüksek Pompa Sistemli İtfaiye Aracı (Ahtapot) ‘hidrolik kaçağı var” gerekçesiyle 146 gündür tamir edilmedi.

Beylikdüzü Grup Amirliğine kayıtlı 34 MIZ 26 plakalı İtfaiye Merdiven Aracı 657 gündür serviste bekletiliyor.

Başakşehir Grup Amirliğine bağlı 34 MIZ 28 plakalı İtfaiye Merdiven Aracı benzer arıza ile 975 gündür çürümeye terk edildi.

Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı da “Yağ kaçırıyor” gerekçesiyle 880 gündür yangınlarda görev yapmıyor.

Çatalca Grup Amirliği envanterine kayıtlı İVECO marka İlk müdahale Aracı, “Hava hortumları arızası” sebebiyle 325 gündür tamir edilmeyi bekliyor.

Bahçelievler Grup Amirliğine bağlı Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı, “Muayenesi yok” denilerek 751 gündür hizmet vermiyor.

Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı, “Sağ arka Aks kovanı kırık” arızasıyla 665 gündür devre dışı.

Sarıyer Grup Amirliğine bağlı Mercedes marka İtfaiye Merdiven Aracı, ‘yangında zarar görme’ sebebiyle 438 gündür tamir sırası bekliyor.

2008 yılında İstanbul İtfaiyesinin envanterine kaydedilen 52 adet ‘Koca Yusuf’ isimli Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracının 43’ü çürümeye terk edildi.

Şişli Grup Amirliğine bağlı Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı, “Pompa su yolu açılmıyor” denilerek 962 gündür depoda bekletiliyor.

Arnavutköy Grup Amirliğine bağlı Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı, “Yağ filtresi arızası” sebebiyle kaldırıldığı serviste 924 günü doldurdu.

Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı, “Kabin içerisinde yanık kokusu geliyor” mazeretiyle 747 gündür kullanım dışı.

Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı 107 gün önce “silecekleri çalışmıyor. Farları yanmıyor” diye servise alındı, hala tamir edilemedi.

Avcılar Grup Amirliğine bağlı Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı “fren ayarsızlığı” bahanesiyle 688 gündür hizmet vermiyor.

Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı ise 876 gündür “Yakıt filtresi yok” denilerek arızalı gösteriliyor.

Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı, “Vites pompaya geçmiyor” gerekçesiyle 923 gündür çürümeye terk edildi.

Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı da, “Rolelerin yanlış olması” arızasıyla 734 gündür serviste.

Beyoğlu Grup Amirliğine bağlı 34 ZF 5972 plakalı Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı 876, Başakşehir Grup Amirliğine bağlı 34 ZF 9078 plakalı Koca Yusuf 877, Bayrampaşa Grup Amirliğine bağlı 34 BB O876 plakalı Hızır Güç Afet Müdahale ve Söndürme İtfaiye Aracı 894 gündür hizmet dışı tutuluyor.

Liyakatın yok edildiği İstanbul İtfaiyesi’nde 4 yılda 4 İtfaiye personeli can verdi.

CHP’li Remzi Albayrak’ın itfaiyenin başına geldiği günden itibaren yıllarca İstanbul halkına hizmet etmiş 400 itfaiyecinin rütbelerinin söküldüğü iddia ediliyor. Rürbesi sökülen 400 yetkin personelin yerine yeni isimlerin amir pozisyonuna getirilmesi neticesinde, tecrübesiz yöneticilerin itfaiye personelinin canını tehlikeye attığı değerlendiriliyor.

Kadıköy’de 9 Mayıs 2020 tarihinde tatbikat sırasında 63 metrelik itfaiye merdiveninin kırılması neticesinde itfaiye eri Emircan Çolak hayatını kaybetti.

Haber7'den Faruk Arslan'ın haberine göre, 28 yaşındaki Emircan Çolak’ın ağabeyi Sezayir Çolak, kardeşinin göz göre göre ölüme gönderildiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cenaze törenine bile katılmadığı gibi taziye için kendilerini telefonla dahi aramadığını anlatan Çolak, kardeşinin ihmal sonucu vefat ettiğini dile getirdi.