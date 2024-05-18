Tek gecelik fiyatları belli oldu! İsraf bahane fonlu gazetecilere gezi şahane

Her fırsatta 'israf' edebiyatı yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İtalya'nın başkenti Roma'ya bir dizi programı için seyahat gerçekleştirdi. İmamoğlu'nun seyahatinin konaklama masrafı ise dudak uçuklattı.

Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan hotelde, 3-4 gün sürdüğü iddia edilen konaklamaların bilançosunun alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi.

O GAZETECİLER DE GEZİDE YER ALDI!

İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza törenini gerçekleştiren İmamoğlu'na; aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi gazetecilerin de bulunduğu 45 basın mensubu ile birlikte toplam 73 kişilik bir kafile eşlik etti.

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SEYAHATİN RAKAMI DUDAK UÇUKLATTI

İmamoğlu ve beraberindekilerin, şehrin en lüks hotellerinden biri olan ve iki kişilik odanın geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında değişen Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa'da konakladığı ve seyahatin 3-4 gün sürdüğü iddia edildi.

Her fırsatta 'israf' edebiyatı yapan İmamoğlu'nun 73 kişi ile birlikte konaklama bedelinin, alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu öne sürüldü.

AK PARTİLİ VARANK'TAN TEPKİ: İSTANBULULAR DİĞER YAKAYA GİDEMEZKEN...

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank geziyle ilgili sosyal medya hesabından "İstanbullular çalışmayan metrobüsler, yanan otobüsler yüzünden bir yakadan diğer yakaya gidemezken İBB ve CHP yönetimi kiralık yolcu uçağıyla Roma'ya gidiyor... Üstelik İstanbul'dan Roma'ya günde 15'ten fazla tarifeli uçuş varken… Ertuğrul Özkök'ün şarap anılarına yenilerini eklemesi tabi ki israf değil!" yorumunu yaptı.